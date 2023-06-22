Таропрогноз на 23 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Деякі зможуть оновитись

П’ятниця, 23 червня 2023 року, деяким принесе спокуси та втрати, проте інші навпаки зможуть покращити своє життя та просунутися на роботі.

На це вказують карти Таро, які випали на двадцять третій день червня. Щоб дізнатися, що чекає цього дня саме на Вас, — виберіть без зайвих роздумів одну з карток на малюнку нижче:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Десятка мечів, Диявол, Королева пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. У п’ятницю якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Диявол

Це карта страхів та помилок, які відбуваються під їх впливом. Незабаром Ви можете зіткнутися зі спокусами, побачити негативні якості свого характеру, отримати нагадування про щось негативне з минулого, втратити контроль над ситуацією.

Королева пентаклів

В останній робочий день тижня Ви почуватиметеся впевнено та практично, кажуть карти Таро. Ваша праця в цей день добре окупиться, Ви плідно працюватимете для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.