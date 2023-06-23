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Таропрогноз на 24 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 24 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 24 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в первый выходной день

В субботу, 24 июня 2023 года, многих может накрыть тоска, ввиду чего им будет полезно дать себе отдохнуть как можно больше, — но другие, наоборот, будут "в ресурсе" работать и учиться новому.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Четверка кубков, перевернутая Восьмерка жезлов, Паж пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в субботу Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Перевернутая Восьмерка жезлов

В таком положении карта говорит, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и вот-вот перед Вами могут возникнуть внезапные помехи. Замедлитесь и делегируйте, что возможно, чтобы не наделать ошибок в суете.

Паж пентаклей

В субботу Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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