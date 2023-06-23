Таропрогноз на 24 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у перший вихідний день

У суботу, 24 червня 2023 року, багатьох може накрити бентега, через що їм буде корисно дати собі відпочити якомога більше, — але інші, навпаки, будуть "в ресурсі" працювати і навчатися новому.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка кубків, перевернута Вісімка жезлів, Паж пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у суботу Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити бентега, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Перевернута Вісімка жезлів

У такому положенні карта каже, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і ось-ось перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться і делегуйте, що можливо, щоб не наробити помилок у метушні.

Паж пентаклів

У суботу Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.