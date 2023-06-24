Таропрогноз на 25 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 25 июня 2023 года, некоторых ждут конфликты, однако другие наоборот смогут успешно завершить задуманное и насладиться днем.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка жезлов, Пятерка жезлов, Иерофант

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в последний день недели Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 25 июня, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.