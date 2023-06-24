Укр

Таропрогноз на 25 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 25 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 25 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 25 июня 2023 года, некоторых ждут конфликты, однако другие наоборот смогут успешно завершить задуманное и насладиться днем.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Четверка жезлов, Пятерка жезлов, Иерофант

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что в последний день недели Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам 25 июня, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро