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Таропрогноз на 25 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 25 червня
Прогноз Таро, на що всім чекати 25 червня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 25 червня 2023 року, на деяких чекають конфлікти, проте інші навпаки зможуть успішно завершити задумане і насолодитися днем.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Четвірка жезлів, П’ятірка жезлів, Ієрофант

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

П’ятірка жезлів

Ще одна назва цієї карти — Владика боротьби, і вона попереджає, що в останній день тижня Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнавати або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад 25 червня, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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