Таропрогноз на 26 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Серьезные дела в понедельник лучше отложить

Понедельник, 26 июня 2023 года, многим принесет испытания, сложности и конфликты, — однако со всем можно успешно справиться, если заранее знать, чего ждать.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз пентаклей, Пятерка мечей, Тройка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь в понедельник от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает, что у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта Таро советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. Серьезные дела лучше отложить.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Начало недели обещает быть непростым для Вас, ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца этой недели по картам Таро.