Таропрогноз на 26 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Серйозні справи у понеділок краще відкласти

Понеділок, 26 червня 2023 року, багатьом принесе випробування, складності та конфлікти, проте з усім можна успішно впоратися, якщо заздалегідь знати, чого чекати.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять шостий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз пентаклів, П’ятірка мечів, Трійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся у понеділок від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити чи витратити на зло.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона попереджає, що у Вас можуть виникнути конфлікти, сварки, статися щось підле або принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Початок тижня обіцяє бути непростим для Вас, чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього тижня за картами Таро.