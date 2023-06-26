Таропрогноз на 27 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
Во вторник, 27 июня 2023 года, многие могут сделать неверный выбор, однако другие наоборот смогут вырваться из тупика.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Двойка мечей
Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.
Семерка кубков
Во вторник Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Перевернутая Восьмерка мечей
Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.
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