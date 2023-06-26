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Таропрогноз на 27 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 27 июня Новость обновлена 26 июня 2023, 16:14
Прогноз Таро, чего всем ждать 27 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 27 июня 2023 года, многие могут сделать неверный выбор, однако другие наоборот смогут вырваться из тупика.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Двойка мечей, Семерка кубков, перевернутая Восьмерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Двойка мечей

Эта карта советует отгородиться на время от окружающего мира, — есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или Вы сделаете ошибку в принятии решений.

Семерка кубков

Во вторник Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но скоро все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть уже на этой неделе.

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