Таропрогноз на 29 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Четверг, 29 июня 2023 года, обещает быть не самым простым днем в эмоциональном плане и некоторые могут совершить ошибку.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка кубков, Четверка кубков, перевернутый Император

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка кубков

В ближайшее время Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в четверг Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца года.