Таропрогноз на 29 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
Четверг, 29 июня 2023 года, обещает быть не самым простым днем в эмоциональном плане и некоторые могут совершить ошибку.
Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Семерка кубков
В ближайшее время Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Четверка кубков
Эта карта говорит, что в четверг Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.
Перевернутый Император
В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть по картам Таро до конца года.