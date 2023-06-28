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Таропрогноз на 29 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 29 червня Новина оновлена 28 червня 2023, 17:55
Прогноз Таро, на що всім чекати 29 червня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Четвер, 29 червня 2023 року, обіцяє бути не найпростішим днем в емоційному плані і деякі можуть зробити помилку.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка кубків, Четвірка кубків, перевернутий Імператор

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Сімка кубків

Найближчим часом Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у четвер Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушитися далі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро до кінця року.

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