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Не переплачивайте за газ: украинцам рассказали, как следует передавать показатели счетчика

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Украинцы могут переплатить за газ, если нарушет требования Новость обновлена 28 июня 2023, 19:46
Украинцы могут переплатить за газ, если нарушет требования. Фото Иллюстративное фото

Передавать показатели счетчиков можно онлайн или офлайн

Регулярно каждый месяц украинцы должны передавать показатели счетчиков за газ, воду и электроэнергию. Делать это необходимо в установленные сроки, к примеру, за газ показатели передаются в начале месяца — с 1 по 5 число.

На портале "Газ правда" рассказали о том, как правильно это сделать. Важно помнить, что у каждого потребителя может быть свой поставщик газа — "Нафтогаз" или местные облгазы.

Что касается абонентов, которые пользуются услугами "Нафтогаза", то они обязаны пользоваться исключительно сервисами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Речь идет о жителях Кропивницкого и Кировоградской области, Харькова и Харьковской области, Днепра, а также Кривого Рога вместе с районом и Донецкой области.

Передать показатели газового счетчика абоненты из этих регионов могут каждый месяц с 1 до 5 числа при помощи личного кабинета на сайте "Нафтогаза" или в чатботах Viber или Telegram. Также воспользоваться этими сервисами могут потребители АО "Херсонгаз".

"Какие-либо другие сервисы учета, в том числе и те, которыми жители этих регионов пользовались до сих пор, работать не будут. Корректно передать показания будет возможно только через сервисы Нафтогаза", — подчеркнули в компании.

Как передать показания счетчика

Есть два варианта передачи показателей счетчика за газ — онлайн и офлайн. Чтобы сделать это офлайн, нужно явиться в банк или на почту для оплаты коммуналки или же посетить абонентскую службу.

Чтобы сделать это онлайн, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер. Помимо чат-ботов в Viber или Telegram, а также личного кабинета, можно позвонить на горячую линию или отправить письмо с показателями счетчика на электронную почту.

В любом из этих случаев нужно знать номер своего лицевого счета облгаза, который состоит из 10 цифр. Если вы его не знаете, то можете посмотреть в платежке за распределение газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине возвращают проверки счетчиков. Пройти эту процедуру необходимо до 7 июля 2023 года.

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#Нафтогаз #Показатели счетчика #Газовый счетчик