Таропрогноз на 30 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 30 июня 2023 года, у некоторых может исполниться давнее желание, в то время как другие наоборот могут столкнуться с проблемами и упустить возможности.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз жезлов, Туз кубков, перевернутая Пятерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что 30 июня возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в пятницу исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и эта карта предупреждает, что скоро у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.