Укр

Таропрогноз на 30 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 30 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 30 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 30 июня 2023 года, у некоторых может исполниться давнее желание, в то время как другие наоборот могут столкнуться с проблемами и упустить возможности.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз жезлов, Туз кубков, перевернутая Пятерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что 30 июня возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в пятницу исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и эта карта предупреждает, что скоро у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро