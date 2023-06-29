Таропрогноз на 30 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 30 червня 2023 року, у деяких може виконатися давнє бажання, тоді як інші навпаки можуть зіткнутися з проблемами та упустити можливості.

На це вказують карти Таро, які випали на тридцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз жезлів, Туз кубків, перевернута П’ятірка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що 30 червня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, адже у вас може просто не вистачити на все сил. Дайте собі відпочити.

Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме в п’ятницю виповниться давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і ця карта попереджає, що скоро у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.