Землян ждет один сильный шторм и несколько маленьких: календарь магнитных бурь на июль 2023

Метеочувствительным людям лучше заранее запланировать пару выходных

Магнитные бури дали небольшую передышку землянам в июне 2023 года, однако в июле вновь ожидается высокая геомагнитная активность, при этом в один из дней штормы достигнут силы в 6 баллов.

Об этом можно говорить, судя по свежему прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца на ближайшие несколько недель.

В июле на Землю обрушатся три слабых геомагнитных шторма и один сильный двухдневный:

2 июля, — 4 балла;

8 июля, — 4 балла;

12 июля, — 5 баллов ;

; 13 июля, — 6 баллов ;

; 24-25 июля, — 4 балла.

В остальные дни геомагнитная активность будет на уровне 2-3 баллов, — такие слабые колебания пройдут незаметно для землян.

Для вашего удобства мы сделали удобный календарь магнитных бурь (однако заметим, что это пока только предварительные прогнозы и ближе к датам информация может уточняться):

Календарь магнитных бурь июль 2023

Как известно, колебания силой в 4 балла еще не считаются полноценной магнитной бурей, однако их могут почувствовать некоторые метеочувствительные люди. Штормы силой 5 и 6 баллов уже могут повлиять на людей, работу спутников и электросетей.

Стоит заметить, что хотя научно не доказано влияние магнитных бурь на человека, однако многие метеочувствительные, беременные и пожилые люди, а также лица с хроническими болезнями чувствуют во время них слабость, мигрени, скачки давления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как защититься от влияния магнитной бури.