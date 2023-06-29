Землян ждет один сильный шторм и несколько маленьких: календарь магнитных бурь на июль 2023
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Метеочувствительным людям лучше заранее запланировать пару выходных
Магнитные бури дали небольшую передышку землянам в июне 2023 года, однако в июле вновь ожидается высокая геомагнитная активность, при этом в один из дней штормы достигнут силы в 6 баллов.
Об этом можно говорить, судя по свежему прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца на ближайшие несколько недель.
В июле на Землю обрушатся три слабых геомагнитных шторма и один сильный двухдневный:
- 2 июля, — 4 балла;
- 8 июля, — 4 балла;
- 12 июля, — 5 баллов;
- 13 июля, — 6 баллов;
- 24-25 июля, — 4 балла.
В остальные дни геомагнитная активность будет на уровне 2-3 баллов, — такие слабые колебания пройдут незаметно для землян.
Для вашего удобства мы сделали удобный календарь магнитных бурь (однако заметим, что это пока только предварительные прогнозы и ближе к датам информация может уточняться):
Как известно, колебания силой в 4 балла еще не считаются полноценной магнитной бурей, однако их могут почувствовать некоторые метеочувствительные люди. Штормы силой 5 и 6 баллов уже могут повлиять на людей, работу спутников и электросетей.
Стоит заметить, что хотя научно не доказано влияние магнитных бурь на человека, однако многие метеочувствительные, беременные и пожилые люди, а также лица с хроническими болезнями чувствуют во время них слабость, мигрени, скачки давления.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как защититься от влияния магнитной бури.