На Землю несется сильная магнитная буря: когда ее ждать

Сильные возмущения магнитного поля будут наблюдаться два дня подряд

Хотя закончились еще не все июньские магнитные бури, уже известно, что в июле 2023 года геомагнитная активность тоже будет тревожить землян, — в частности, ожидается один сильный магнитный шторм, который смогут почувствовать метеочувствительные люди.

Как говорится в прогнозе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, одна из магнитных бурь в апреле будет силой в 6 баллов (K-index 6).

Стоит заметить, что в ближайшее время землян могут потревожить незначительные геомагнитные колебания силой в 4 балла, — они ожидаются 28 июня, 1 и 8 апреля.

Магнитная буря силой в 5 баллов начнется 12 апреля, а 13 числа ее сила возрастет до 6 баллов.

Календарь магнитных бурь апрель 2023

Как известно, 5-бальные штормы могут вызывать северное сияние, вредить мигрирующим животным, вызывать слабые колебания в электросетях и оказывать незначительное влияние на работу спутников. Длительные бури силой в 6 баллов могут повреждать трансформаторы, влиять на ориентацию и прогнозы спутников. Научно не доказано, что магнитные бури влияют на людей, однако некоторые метеочувствительные, беременные, пожилые люди и лица с хроническими болезнями утверждают, что геомагнитная активность провоцирует у них мигрени, повышенное давление, бессоницу и в целом плохое самочувствие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как снизить влияние магнитных бурь на человека.