На Землю мчить сильна магнітна буря: коли на неї чекати

Сильні обурення магнітного поля спостерігатимуться два дні поспіль

Хоча закінчилися ще не всі червневі магнітні бурі, вже відомо, що в липні 2023 року геомагнітна активність теж турбуватиме землян, зокрема очікується один сильний магнітний шторм, який зможуть відчути метеочутливі люди.

Як йдеться у прогнозі Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, одна з магнітних бур у квітні буде силою 6 балів (K-index 6).

Варто зауважити, що найближчим часом землян можуть потривожити незначні геомагнітні коливання силою в 4 бали — вони очікуються 28 червня, 1 і 8 квітня.

Магнітна буря силою в 5 балів розпочнеться 12 квітня, а 13 числа її сила зросте до 6 балів.

Календар магнітних бур квітень 2023

Як відомо, 5-бальні шторми можуть викликати північне сяйво, шкодити мігруючим тваринам, викликати слабкі коливання в електромережах і здійснювати незначний вплив на роботу супутників. Тривалі бурі силою 6 балів можуть пошкоджувати трансформатори, впливати на орієнтацію і прогнози супутників. Науково не доведено, що магнітні бурі впливають на людей, проте деякі вагітні, метеочутливі особи, люди похилого віку та з хронічними хворобами стверджують, що геомагнітна активність викликає у них мігрені, підвищений тиск, безсоння і в цілому погане самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як знизити вплив магнітних бур на людину.