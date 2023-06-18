Метеочутливим приготуватися: Землю в червні чекає ще одна дводенна магнітна буря

Геомагнітні коливання будуть силою 5 балів

Останні кілька тижнів були досить спокійними, проте до кінця червня 2023 року на Землю обрушиться ще одна відчутна магнітна буря.

Як повідомляє сервіс Meteoagent на основі даних Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру прогнозу космічної погоди, геомагнітні обурення варто очікувати 27-28 червня.

Раніше повідомлялося про можливість магнітних бур 18 і 20 червня, однак, згідно з свіжими прогнозами Gismeteo, в ці дні очікуються лише незначні обурення геомагнітного поля силою до 3 балів.

Магнітні бурі 18-20 червня не очікуються

27 і 28 червня навпаки очікується магнітна буря силою в 5 балів (K-index 5). Її вплив можливо відчують деякі вагітні, метеочутливі, люди похилого віку, а також особи з хронічними хворобами. Крім того, геомагнітні збурення такої сили вже можуть вплинути на роботу супутників і електромереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна зменшити вплив магнітної бурі на організм. Хоча також варто зауважити, що немає вагомих наукових доказів, що цей вплив справді існує, і багато вчених та лікарів скептично ставляться до тверджень про це.