Метеочувствительным приготовиться: Землю в июне ждет еще одна двухдневная магнитная буря

Геомагнитные колебания будут силой в 5 баллов

Последние пару недель были довольно спокойными, однако к концу июня в 2023 году на Землю обрушится еще одна ощутимая магнитная буря.

Как сообщает сервис Meteoagent на основе данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца и Центра прогноза космической погоды, геомагнитные возмущения стоит ожидать 27-28 июня.

Стоит заметить, что ранее сообщалось про возможность магнитных бурь 18 и 20 июня, однако, согласно свежим прогнозам Gismeteo, в эти дни ожидаются только незначительные возмущения геомагнитного поля силой до 3 баллов.

Магнитные бури 18-20 июня не ожидаются

27 и 28 июня же наоборот ожидается магнитная буря силой в 5 баллов (K-index 5). Ее влияние возможно почувствуют некоторые беременные, метеочувствительные, пожилые люди, а также лица с хроническими болезнями. Кроме того, геомагнитные возмущения такой силы уже могут оказать небольшое влияние на работу спутников и электросетей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно уменьшить влияние магнитной бури на организм. Хотя также стоит заметить, что нет веских научных доказательств, что это влияние действительно существует, и многие ученые и врачи скептически относятся к утверждениям об этом.