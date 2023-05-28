Украину скоро накроет еще одна магнитная буря: названа дата

После нее Солнце даст немного передохнуть

Жители Земли только успели немного опомниться после сильной майской магнитной бури, которую можно было чувствовать несколько дней кряду, как уже скоро ожидается новый солнечный шторм.

Небольшие возмущения геомагнитного поля некоторые могут ощутить в последние дни мая, более сильная же магнитная буря наступит в начале июня.

По данным Gismeteo, в ночь на 30 мая произойдут небольшие возмущения, однако мало кто сможет их почувствовать, — такими слабыми они будут.

По данным солнечной лаборатории Tesis.xras, ощутимая магнитная буря будет уже в начале апреля, — 2 числа. После этого наступит долгожданная передышка от геомагнитных колебаний и чувствительные к ним люди смогут насладиться началом лета без слабости и мигреней.

Стоит заметить, что во второй половине июня на Солнце ожидаются серьезные возмущения, которые вызовут сильную трехдневную магнитную бурю.

Календарь магнитных бурь на июнь 2023

Как сообщал "Телеграф", ранее на Солнце заметили огромное черное пятно, которое стремительно увеличивается в размерах и вызывает солнечные вспышки.