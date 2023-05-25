Растет не по дням, а по часам: чем Земле может грозить гигантское солнечное пятно

Астросиноптики не исключают вероятности новых вспышек на Солнце

Сотрудники солнечных станций пристально следят за активностью пятна AR3311 на светиле и, если верить прогнозам, кроме изменений в его размере, оно еще постоянно вызывает солнечные вспышки.

Как сообщает сайт Spaceweather, астросиноптики не могут указать точной даты, когда Земля ожидает новое испытание магнитных бурь.

В то же время, специалисты с сайта Gismeteo уверены, что в течение следующих двух суток бури маловероятны. Земля будет находиться в состоянии покоя.

Такое же мнение подтверждают астросиноптики из лаборатории Tesis.xras. В ближайшее время, 26 мая, земляне могут готовиться только к небольшому магнитному возмущению 4 баллов мощности. Затем до конца мая на планете воцарится тишина.

А вот в июне метеочувствительным людям следует подготовиться к головным болям. В начале и середине месяца прогнозируются "оранжевые" даты, когда бури будут достигать 4 баллов — 2 и 16 июня. После этого Землю накроет трехдневная слабая магнитная буря мощностью 5 баллов. Такими датами являются 18, 19 и 20 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.