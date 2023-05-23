Магнитные бури в июне: землянам следует подготовиться к небольшому шторму с первых дней

Магнитных бурь в первом месяце лета не прогнозируется

В мае Земля переживает массовые выбросы корональной массы (СМЕ) из солнечного пятна с обратной полярностью и из пятна, которое в 3 раза больше планеты. По прогнозам астросиноптиков, в июне можно будет немного отдохнуть от ударов из космоса, потому что ожидаются только магнитные возмущения.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, с первых дней июня предполагаются геомагнитные возмущения мощностью 4 балла.

Магнитные возмущения в июне:

Будут колебаться от 4 до 3 баллов мощности: 1-5 июня ;

Будут колебаться от 3 до 4 баллов мощности: 18-24 мая ;

Зафиксируются около отметок 3 баллов мощности: 28-30 июня.

В то же время, по данным ресурса Texis.xras, первую магнитную бурю астросиноптики прогнозируют во второй декаде месяца – 18-19 июня. Ее сила будет максимально достигать 5 баллов, что считается слабой бурей.

Также в первом месяце лета предполагается магнитное возмущение 4 баллов. Такими датами являются: 2 и 16 июня.

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они "рождаются" в результате выброса в космос заряженных частиц из Солнца. Магнитные бури приводят к перебоям в работе связи и ухудшению самочувствия метеозависимых людей. В эту категорию входят молодые и пожилые люди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о природном явлении — полярном сиянии, которое вызвало большое солнечное пятно.