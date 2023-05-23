Магнітні бурі у червні: землянам слід підготуватись до невеликого шторму з перших днів

Магнітних бур у першому місяці літа не прогнозується

У травні Земля переживає масові викиди корональної маси (СМЕ) з сонячної плями зі зворотною полярністю і з плями, яка в в 3 рази більша за планету. За прогнозами астросиноптиків, у червні можна буде трошки відпочити від ударів з космосу, бо очікуються тільки магнітні збурення.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, з перших днів червня передбачаються геомагнітні збурення потужністю 4 балів.

Магнітні збурення у червні:

Коливатимуться від 4 до 3 балів потужності: 1-5 червня;

Коливатимуться від 3 до 4 балів потужності: 18-24 травня;

Зафіксуються біля позначок 3 балів потужності: 28-30 червня.

Водночас, за даними ресурсу Texis.xras, першу магнітну бурю астросиноптики прогнозують у другій декаді місяця — 18-19 червня. Її сила максимально сягатиме 5 балів, що вважається слабкою бурею.

Також у першому місяці літа передбачається магнітне збурення 4 балів. Такими датами є: 2 та 16 червня.

Геомагнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі з різною тривалістю і інтенсивністю. Вони "народжуються" внаслідок викиду в космос заряджених частинок з Сонця. Магнітні бурі призводять до перебоїв в роботі зв'язку та погіршення самопочуття метеозалежних людей. В цю категорію входять молоді і літні люди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про природне явище — полярне сяйво, яке викликала велика сонячна пляма.