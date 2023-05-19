Сонячна пляма скоро покаже своє "обличчя": земляни готуються до нових магнітних бур

Сонячна пляма вже впливає на магнітне поле Землі

Нова сонячна пляма вже починає створювати Землі неприємності і першою справою вирішила зробити викид корональної маси (СМЕ) в космос.

Як повідомляє Spaceweather, астросиноптики з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) стверджують, що слабка магнітна буря відбудеться 21 травня.

Спеціалісти додають, що супутники, які обретаются навколо Сонця, фіксують майже безперевні серії спалахів. Імпульси, які випромінюють спалахи, є причиною коротких затьмарень радіохвиль по всій довготі Землі.

Фахівці наголошують, що на вихідних треба готуватись до нових сонячних спалахів, бо плями на світилі повертаються "обличчям" до планети. Яку потужність магнітної бурі чекати у суботу та неділю, спеціалісти не відповідають.

Водночас, сайт Tesis.xras нагадує про графік геомагнітних штормів до кінця травня. Через 3 дні очікується перше магнітне збурення — 23 травня. За ним слідом, 24 травня, прогнозується слабка магнітна буря 5 балів, однак 25 та 26 травня ослабне до "оранжевого" рівня.

Магнітне збурення на початку літа очікується 2 та 12 червня, а бур на графіку немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вченим вдалось зафіксувати всі сонячні плями в продовж квітня.