Солнечное пятно скоро покажет свое "лицо": земляне готовятся к новым магнитным бурям

Солнечное пятно уже влияет на магнитное поле Земли

Новое солнечное пятно уже начинает создавать Земле неприятности и первым делом решило произвести выброс корональной массы (СМЕ) в космос.

Как сообщает Spaceweather, астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) утверждают, что слабая магнитная буря произойдет 21 мая.

Специалисты добавляют, что летающие вокруг Солнца спутники фиксируют почти непрерывные серии вспышек. Импульсы, излучающие вспышками, являются причиной коротких затмений радиоволн по всей долготе Земли.

Специалисты отмечают, что на выходных нужно готовиться к новым солнечным вспышкам, потому что пятна на светиле повернуться "лицом" к планете. Какую мощность магнитной бури ждать в субботу и воскресенье, специалисты не отвечают.

В то же время сайт Tesis.xras напоминает о графике геомагнитных штормов до конца мая. Через 3 дня ожидается первое магнитное возмущение — 23 мая. За ним следом, 24 мая, прогнозируется слабая магнитная буря 5 баллов, однако 25 и 26 мая ослабнет до "оранжевого" уровня.

Магнитное возмущение в начале лета ожидается 2 и 12 июня, а бурь на графике нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученым удалось зафиксировать все солнечные пятна в течение апреля.