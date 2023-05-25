Росте не щодня, а щогодини: чим Землі може загрожувати гігантська сонячна пляма

Астросиноптики не виключають ймовірності нових спалахів на Сонці

Працівники сонячних станцій пильно слідкують за активністю плями AR3311 на світилі і, якщо вірити прогнозам, окрім змін у її розмірі, вона ще постійно викликає сонячні спалахи.

Як повідомляє сайт Spaceweather, астросиноптики не можуть вказати точної дати, коли Земля очікує на нове випробування магнітних бур.

Водночас, фахівці з сайту Gismeteo впевнені, що протягом наступних двох діб бурі малоймовірні. Земля знаходитиметься у стані спокою.

Таку ж думку також підтверджують астросиноптики з лабораторії Tesis.xras. Найближчим часом, 26 травня, земляни можуть готуватись лише до невеликого магнітного збурення 4 балів потужності. Потім до кінця травня на планеті запанує тиша.

А от у червні метеочутливим людям слід підготуватись до головного болю. На початку й у середині місяця прогнозуються "оранжеві" дати, коли бурі сягатимуть 4 балів — 2 та 16 червня. Після того Землю накриє триденна слабка магнітна буря потужністю 5 балів. Такими датами є 18, 19 та 20 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про максимальний перепад космічної радіації на Сонці. Це явище стане причиною нових магнітних бур на Землі.