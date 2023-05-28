Україну незабаром накриє ще одна магнітна буря: названо дату

Після неї Сонце дасть трохи відпочити

Жителі Землі тільки встигли трохи оговтатися після сильної травневої магнітної бурі, яку можна було відчувати кілька днів поспіль, як уже скоро очікується новий сонячний шторм.

Невеликі обурення геомагнітного поля деякі можуть відчути в останні дні травня, сильніша ж магнітна буря настане на початку червня.

За даними Gismeteo, у ніч на 30 травня відбудуться невеликі обурення, проте мало хто зможе їх відчути, такими слабкими вони будуть.

За даними сонячної лабораторії Tesis.xras, відчутна магнітна буря буде вже на початку квітня, — 2 числа. Після цього настане довгоочікуваний перепочинок від геомагнітних коливань і чутливі до них люди зможуть насолодитися початком літа без слабкості та мігрені.

Варто зауважити, що у другій половині червня на Сонці очікуються серйозні обурення, які спричинять сильну триденну магнітну бурю.

Календар магнітних бур на червень 2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Сонці помітили величезну чорну пляму, яка стрімко збільшується в розмірах і викликає сонячні спалахи.