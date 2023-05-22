Викид вже прилетів на Землю: чи очікувати нові магнітні бурі найближчим часом

Серйозних магнітних бур до кінця травня не передбачається

У понеділок, 22 травня, на Землю обрушився новий викид корональної маси (СМЕ) від сонячної плями AR3311, який став причиною ранкової слабкої магнітної бурі.

Як повідомляють фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) на сайті Spaceweather, ймовірність виникнення нової магнітної бурі вдень середньої потужності (G2) становить 75%, сильної (G3) — 30%.

Водночас, астросиноптики з Gismeteo запевняють, що у найближчу добу геомагнітного шторму не прогнозується, але очікуються невеликі збурення. Однак, 24 травня, в середу, з 0:00 до 3:00 магнітне поле Землі буде турбувати слабка магнітна буря, потужність якої падатиме до збурення з настанням ранку.

Сайт Tesis.xras оновив графік магнітних бур. За планом, вже завтра земляни очікуватимуть невелике магнітне збурення, яке переросте в слабку бурю 24 травня, потужністю 5 балів. Потім на Землі запанує тиша до кінця цього місяця.

У першому літньому місяці 2 і 16 червня очікується магнітне збурення, а слабка буря потужністю 5 балів — 18 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ймовірність існування життя на п'яти планетах.