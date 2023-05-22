Выброс уже прилетел на Землю: ожидать ли новые магнитные бури в ближайшее время

Серьезных магнитных бурь до конца мая не предполагается

В понедельник, 22 мая, на Землю обрушился новый выброс корональной массы (СМЕ) от солнечного пятна AR3311, который стал причиной слабой утренней магнитной бури.

Как сообщают специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) на сайте Spaceweather, вероятность возникновения новой магнитной бури днем средней мощности (G2) составляет 75%, сильной (G3) – 30%.

В то же время астросиноптики из Gismeteo уверяют, что в ближайшие сутки геомагнитного шторма не прогнозируется, но ожидаются небольшие возмущения. Однако, 24 мая, в среду, с 0:00 до 3:00, магнитное поле Земли будет беспокоить слабая магнитная буря, мощность которой будет падать к возмущению с наступлением утра.

Сайт Tesis.xras обновил график магнитных бурь. По плану уже завтра земляне будут ожидать небольшое магнитное возмущение, которое перерастет в слабую бурю 24 мая мощностью 5 баллов. Затем на Земле воцарится тишина до конца этого месяца.

В первом летнем месяце 2 и 16 июня ожидается магнитное возмущение, а слабая буря мощностью 5 баллов – 18 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о вероятности существования жизни на пяти планетах.