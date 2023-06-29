На Землян чекає один сильний шторм і кілька маленьких: календар магнітних бур на липень 2023
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Метеочутливим людям краще заздалегідь запланувати пару вихідних
Магнітні бурі дали невеликий перепочинок землянам у червні 2023 року, проте в липні знову очікується висока геомагнітна активність, при цьому одного дня шторми досягнуть сили в 6 балів.
Про це можна говорити, судячи із свіжого прогнозу Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця на найближчі кілька тижнів.
У липні на Землю обрушаться три слабкі геомагнітні шторми і один сильний дводенний:
- 2 липня, — 4 бали;
- 8 липня, — 4 бали;
- 12 липня, — 5 балів;
- 13 липня, — 6 балів;
- 24-25 липня, — 4 бали.
В решту днів геомагнітна активність буде на рівні 2-3 балів — такі слабкі коливання пройдуть непомітно для землян.
Для вашої зручності ми зробили зручний календар магнітних бур (проте зауважимо, що це поки що лише попередні прогнози і ближче до дат інформація може уточнюватися):
Як відомо, коливання силою в 4 бали ще не вважаються повноцінною магнітною бурею, проте їх можуть відчути деякі метеочутливі люди. Шторми силою 5 та 6 балів вже можуть вплинути на людей, роботу супутників та електромереж.
Варто зауважити, що хоча науково не доведено вплив магнітних бур на людину, проте багато метеочутливих, вагітних людей, а також особи похилого віку та з хронічними хворобами відчувають під час них слабкість, мігрені, стрибки тиску.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як захиститися від впливу магнітної бурі.