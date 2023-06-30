Таропрогноз на 1 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 1 июля 2023 года, некоторых ждет застой в жизни, в то время как другие наоборот смогут решить какие-то проблемы и добиться успехов в делах.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка пентаклей, Маг, перевернутая Императрица

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в субботу у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Маг

Эта карта говорит, что в субботу Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Перевернутая Императрица

В субботу в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июле 2023 года.