Таропрогноз на 1 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 1 липня 2023 року, на деяких чекає застій у житті, тоді як інші навпаки зможуть вирішити якісь проблеми та досягти успіхів у справах.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на перший день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка пентаклів, Маг, перевернута Імператриця

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальної праці — у суботу у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Маг

Ця карта каже, що в суботу Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Перевернута Імператриця

У суботу у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в липні 2023 року.