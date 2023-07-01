Урожайность увеличится в два раза: как сделать эффективную подкормку для болгарского перца

Перец ценят за его богатый витаминный состав и вкусовые свойства

Болгарский перец является желанным овощем на огороде, потому что из него получается множество вкусных блюд, но при этом растение довольно капризное, потому что требует много солнца, тепла, не любит затемнения и нуждается в правильных подкормках.

Если хотите увеличить урожайность овоща в два раза, тогда используйте народные подкормки, которые будут стимулировать его плодоношение и рост. А о том, как приготовить одну из них рассказали эксперты в материале Belnovosti.

Чем подкормить болгарский перец

Опытные огородники рекомендуют использовать подкормку, которую можно приготовить дома самостоятельно, используя лишь соль и соду. Возьмите 50 грамм гидрокарбоната натрия,1 чайную ложку соли и немного жидкого мыла. Все ингредиенты необходимо тщательно смешать в 10 литрах воды.

Растения обрабатывают по листу два раза в течение месяца. Такая подкормка увеличивает плодоношение болгарского перца, укрепляет его корневую систему, тем самым защищая от различных заболеваний и вредителей.

"Телеграф" писал ранее, как на грядке вырастить крупный и сочный перец. Эксперты дали ценные советы по уходу за растением.