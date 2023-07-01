Врожайність збільшиться вдвічі: як зробити ефективне підживлення для болгарського перцю

Перець цінують за його багатий вітамінний склад та смакові властивості

Болгарський перець є бажаним овочом на городі, тому що з нього виходить безліч смачних страв, але при цьому рослина досить примхлива, тому що вимагає багато сонця, тепла, не любить затемнення і потребує правильних підживлень.

Якщо хочете збільшити врожайність овоча у два рази, тоді використовуйте народні підживлення, які стимулюватимуть його плодоношення та зростання. А про те, як приготувати одну з них, розповіли експерти в матеріалі Belnovosti.

Чим підгодувати болгарський перець

Досвідчені городники рекомендують використовувати підживлення, яке можна приготувати вдома самостійно, використовуючи лише сіль та соду. Візьміть 50 г гідрокарбонату натрію, 1 чайну ложку солі і трохи рідкого мила. Усі інгредієнти необхідно ретельно змішати у 10 літрах води.

Рослини обробляють розчином по листку двічі протягом місяця. Таке підживлення збільшує плодоношення болгарського перцю, зміцнює його кореневу систему, тим самим захищаючи від різних захворювань та шкідників.

"Телеграф" писав раніше, як на грядці виростити великий та соковитий перець. Експерти дали цінні поради щодо догляду за рослиною.