Інших рецептів не шукайте – цей ідеальний: як законсервувати болгарський перець із медом на зиму

Якщо консервувати перець, то лише за цим рецептом!

Сьогодні ми поділимося рецептом закуски, без якої ви точно не зможете обходитися взимку. Такий маринований перець ви подаватимете як самостійну страву або використовувати для приготування м’ясних або овочевих страв.

Для приготування краще вибирати стиглі та м’ясисті плоди без пошкоджень, доповнити його смак ароматною зеленню, травами та пікантними спеціями. Такий ідеальний рецепт UAportal вкрай корисний – він містить чимало вітамінів та поживних речовин. Тому беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як смачно законсервувати болгарський перець на зиму

Інгредієнти:

2 кг болгарського перцю;

2 л води;

1 склянка оцту 9%;

1 склянка цукру;

2 ст.л меду;

2 ст.л солі;

чорний перець горошком;

часник.

Спосіб приготування:

Спочатку перець потрібно помити, видалити плодоніжку, розрізати вздовж на 4-6 частин. Окремо з води, цукру, оцту, солі та меду зварити маринад. Киплячим маринадом потрібно залити перець і залишити на 10 хвилин, щоб овоч розм’як. У підготовлені 0,5-літрові банки необхідно покласти по 4 горошини та 1 зубок часнику. Зверху на спеції покласти перці та залити маринадом до країв. Готові банки потрібно накрити кришками, простерилізувати 7 хвилин і закатати.

До речі, банки можна стерилізувати трьома різними способами. Вибирайте найзручніший і готуйте із задоволенням!