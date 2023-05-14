Як очистити солодкий перець за пару секунд: трюк, який завжди стане в нагоді

Хитрість, яка спростить вам життя

Болгарський перець відомий своїм яскравим кольором та корисними властивостями. Він цілюще впливає на імунітет і запобігає багатьом захворюванням, адже в цьому овочі міститься більше вітамінів, ніж у деяких фруктах. Тому він такий популярний у нашій кухні.

В чищенні солодкого болгарського перцю начебто немає нічого складного. Однак цей процес займає чимало часу, особливо якщо потрібно прибрати плодоніжку та насіння з великої кількості плодів. Щоб не витрачати кілька годин на це заняття, спробуйте спосіб від ProstoWay.

Як швидко очистити болгарський перець

Перець має бути міцним. Він також повинен мати довгий хвостик, за який можна схопитись.

Добре вимитий плід треба взяти в одну руку, а в іншій — обхопити той хвостик, і натиснути. Під силою натискання верхня частина перцю з плодоніжкою провалиться усередину. Далі прокрутіть плід кілька разів на один бік і дістаньте непотрібну серцевину.

Після цього залишилося кілька разів стукнути перець об стіл, щоб із нього висипалося насіння. Тепер можна насолоджуватись отриманим результатом.

Якщо хвостик маленький для такого способу – не турбуйтеся. Просто натисніть на це місце великим пальцем і все вийде.

Позбавиться нітратів у фруктах і зелені допоможе один інгредієнт. Він легко прибере усі шкідливі речовини. .