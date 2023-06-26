Других рецептов не ищите - этот идеальный: как законсервировать болгарский перец с медом на зиму

Если консервировать перец, то только по этому рецепту!

Сегодня мы поделимся рецептом закуски, без которой вы точно не сможете обходиться зимой. Такой маринованный перец вы будете подавать как самостоятельное блюдо или использовать для приготовления мясных или овощных блюд.

Для приготовления лучше выбирать спелые и мясистые плоды без повреждений, дополнить его вкус ароматной зеленью, травами и пикантными специями.Такой идеальный рецепт UAportal крайне полезен — он содержит немало витаминов и питательных веществ. Поэтому берем ингредиенты и идем готовить!

Как вкусно законсервировать болгарский перец на зиму

Ингредиенты:

2 кг болгарского перца;

2 л воды;

1 стакан уксуса 9%;

1 стакан сахара;

2 ст.л меда;

2 ст.л соли;

черный перец горошком;

чеснок.

Способ приготовления:

Сначала перец нужно помыть, удалить плодоножку, разрезать вдоль на 4-6 частей. Отдельно из воды, сахара, уксуса, соли и меда сварить маринад. Кипящим маринадом нужно залить перец и оставить на 10 минут овощ размяк. В подготовленные 0,5-литровые банки необходимо положить по 4 горошины и 1 зубок чеснока. Сверху на специи положить перцы и залить маринадом до краев. Готовые банки необходимо накрыть крышками, простерилизовать 7 минут и закатать.

Кстати, банки можно стерилизовать тремя разными способами. Выбирайте самый удобный и готовьте с удовольствием!