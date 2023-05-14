Как очистить сладкий перец за пару секунд: трюк, который всегда пригодится

Хитрость, которая упростит вам жизнь

Болгарский перец известен своим ярким цветом и полезными свойствами. Он целебно влияет на иммунитет и предотвращает многие заболевания, ведь в этом овоще содержится больше витаминов, чем в некоторых фруктах. Поэтому он так популярен в нашей кухне.

В том, чтобы почистить сладкий болгарский перец, вроде бы нет ничего сложного. Однако этот процесс занимает немало времени, особенно если нужно убрать плодоножку и семена из большого количества плодов. Чтобы не тратить несколько часов на это занятие, попробуйте способ от ProstoWay.

Как быстро очистить болгарский перец

Перец должен быть крепким. Он также должен иметь длинный хвостик, за который можно ухватиться.

Хорошо вымытый плод нужно взять в одну руку, а в другой – обхватить тот хвостик, и нажать внутрь. Под силой нажатия верхняя часть перца с плодоножкой провалится внутрь. Далее прокрутите плод несколько раз в одну сторону и достаньте ненужную сердцевину.

После этого осталось несколько раз стукнуть перец о стол, чтобы из него высыпались семена. Теперь можно наслаждаться полученным результатом.

Если хвостик маленький для такого способа – не расстраивайтесь. Просто нажмите на это место большим пальцем и все получится.

Избавится от нитратов во фруктах и зелени поможет один ингредиент. Он легко уберет все вредные вещества. .