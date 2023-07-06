Таропрогноз на 7 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 7 июля 2023 года, у некоторых может быть склочное настроение, однако другие наоборот будут в ресурсе учиться новому и добиваться успехов.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Сила, перевернутое Солнце, Паж пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Паж пентаклей

В пятницу Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в июле по картам Таро.