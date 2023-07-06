Таропрогноз на 7 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У п’ятницю, 7 липня 2023 року, у деяких може бути сварливий настрій, проте інші, навпаки, будуть в ресурсі вчитися новому і досягати успіхів.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на сьомий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Сила
У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в згоді, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.
Перевернуте Сонце
На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.
Паж пентаклів
У п’ятницю Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у липні за картами Таро.