Таропрогноз на 7 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 7 липня 2023 року, у деяких може бути сварливий настрій, проте інші, навпаки, будуть в ресурсі вчитися новому і досягати успіхів.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на сьомий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сила, перевернуте Сонце, Паж пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в згоді, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Паж пентаклів

У п’ятницю Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у липні за картами Таро.