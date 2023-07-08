Этим знакам Зодиака карты Таро пророчат бразильские страсти в июле

Лучше запастись успокоительным

Сразу для пяти знаков Зодиака июль будет жарким не только в прямом смысле, но и в переносном, — их может ждать выяснение отношений, ревность и разборки со своим партнером.

Такими знаками Зодиака являются Овен, Телец, Дева, Водолей и Рыбы, говорит любовный гороскоп Таро, составленный для всех знаков на июль 2023 года.

Овнам выпал перевернутый Туз мечей

Эта карта предупреждает, что в июле Вы можете быть чрезмерно эмоциональны, что будет мешать трезво оценивать ситуацию и навредит отношениям. Также возможна беременность, — она может быть тяжелой и нежеланной.

Тельцам выпала перевернутая Десятка жезлов

В этом положении карта может говорить об утрате гармонии в отношениях, когда один из партнеров свалил на другого все заботы и обязанности. Возможны ссоры, конфликты и даже измены.

Девам выпал перевернутый Повешенный

В этом положении карта говорит, что Вам стоит разобраться с проблемами в своих отношениях, пока все не стало совсем худо.

Водолеям выпала Пятерка мечей

Это очень агрессивная карта, которая не сулит ничего хорошего. Июль может сопровождаться у Вас ссорами и конфликтами, ситуация может стать весьма драматической, может дойти даже до предательства и разрыва.

Рыбам выпала перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в Ваших отношениях в июле может возникнуть недоверие, один партнер будет давить на другого, ревновать и неправильно трактовать его поступки. На фоне этого может даже дойти до разрыва, если кто-то в паре сочтет, что сохранение расшатанных отношений того не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любовном плане до конца года.