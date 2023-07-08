Цим знакам Зодіаку карти Таро пророкують бразильські пристрасті у липні

Краще запастися заспокійливим

Відразу для п’яти знаків Зодіаку липень буде спекотним не лише в прямому сенсі, а й у переносному — їх може чекати з’ясування стосунків, ревнощі та розбірки зі своїм партнером.

Такими знаками Зодіаку є Овен, Телець, Діва, Водолій та Риби, говорить любовний гороскоп Таро, складений для всіх знаків на липень 2023 року.

Овнам випав перевернутий Туз мечів

Ця карта попереджає, що в липні Ви можете бути надмірно емоційними, що заважатиме тверезо оцінювати ситуацію і нашкодить відносинам. Також можлива вагітність, вона може бути важкою і небажаною.

Тельцям випала перевернута Десятка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про втрату гармонії у відносинах, коли один із партнерів звалив на іншого всі турботи та обов’язки. Можливі сварки, конфлікти та навіть зради.

Дівам випав перевернутий Повішений

У цьому положенні карта каже, що Вам варто розібратися з проблемами у своїх відносинах, поки все стало зовсім погано.

Водоліям випала П’ятірка мечів

Це дуже агресивна карта, яка не обіцяє нічого хорошого. Липень може супроводжуватися у Вас сварками та конфліктами, ситуація може стати дуже драматичною, може дійти навіть до зради та розриву.

Рибам випала перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта попереджає, що у Ваших відносинах у липні може виникнути недовіра, один партнер давитиме на іншого, ревнуватиме і неправильно трактуватиме його вчинки. На тлі цього може навіть дійти до розриву, якщо хтось у парі вирішить, що збереження розхитаних стосунків того не варте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в любовному плані до кінця року.