Таропрогноз на 11 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 11 июля 2023 года, некоторых ждут разочарования, в то время как другие могут наоборот уравновесить свою жизнь и получить заслуженное вознаграждение.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, перевернутая Семерка пентаклей, Правосудие (Справедливость)

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в Вашей жизни уравновесится, — если Вас недооценивали, обидели или еще каким-то образом поступили с Вами не лучшим образом, то скоро Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Правосудие (Справедливость)

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 11 июля Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на этой неделе по картам Таро.