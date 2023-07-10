Таропрогноз на 11 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 11 липня 2023 року, на деяких чекають розчарування, тоді як інші можуть навпаки врівноважити своє життя та отримати заслужену винагороду.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на одинадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, перевернута Сімка пентаклів, Правосуддя (Справедливість)

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сімка мечів

У цьому положенні карта каже, що найближчим часом якась ситуація у Вашому житті врівноважиться, — якщо Вас недооцінювали, образили або ще якимось чином вчинили з Вами не найкращим чином, то скоро Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Правосуддя (Справедливість)

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 11 липня Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку цього тижня за картами Таро.