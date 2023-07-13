Токсичны для людей и животных: какие растения категорически нельзя высаживать во дворе

В составе этих растений есть вредные вещества

Есть растения и цветы, которые дачники высаживают на своем участке, чтобы отпугнуть вредителей, но нужно проявлять осторожность. Как оказалось, многие из растений содержат ядовитые вещества, способные нанести вред и людям, и домашним животным.

Эксперты в материале Sante Plus рассказали, какие растения ни в коем случае нельзя высаживать у себя в дворе, даже несмотря на их привлекательный вид.

Какие растения ядовиты

Безвременник осенний

Необычный, привлекающий своим розово-фиолетовым оттенком цветок, на самом деле может представлять серьезную опасность. В составе растения есть ядовитый алкалоид колхицин, при чем он содержится как в луковицах, так и листочках и бутонах. При попадании в организм это вещество может вызвать расстройства пищеварения.

Какие растения опасны для людей и животных

Аронник пятнистый

На первый взгляд может показаться, что это безвредный, интересный цветок, но внешний вид может быть обманчив. Растение содержит опасное ядовитое вещество ароин, способное парализовать центральную нервную систему. При контакте с кожей он оставляет раздражения и даже ожоги.

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Олеандр

Очень красивое растение, которое из-за этого пользуется большой популярностью. Но следует знать, что в стеблях, листьях и цветах олеандр содержатся гликозиды, которые опасны. При попадании в организм они вызывает сильные колики у людей и животных, а также рвоту и диарею.

в каких растениях содержатся ядовитые вещества

"Телеграф" писал ранее, запах каких растений поможет отпугнуть комаров. Они действуют намного лучше, чем "магазинные" спреи.