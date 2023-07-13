Токсичні для людей та тварин: які рослини категорично не можна висаджувати у дворі

У складі цих рослин є шкідливі речовини

Є рослини та квіти, які дачники висаджують на своїй ділянці, щоб відлякати шкідників, але потрібно виявляти обережність. Як виявилося, багато рослин містять отруйні речовини, здатні завдати шкоди і людям, і домашнім тваринам.

Експерти в матеріалі Sante Plus розповіли, які рослини в жодному разі не можна висаджувати у себе на подвір’ї, навіть попри те, що їх вигляд досить привабливий.

Які рослини отруйні

Пізньоцвіт осінній

Незвичайна квітка, яка приваблює своїм рожево-фіолетовим відтінком, насправді може становити серйозну небезпеку. У складі рослини є отруйний алкалоїд колхіцин, причому він міститься як у цибулинах, так і листочках і бутонах. При попаданні в організм ця речовина може спричинити розлади травлення.

Які рослини небезпечні для людей та тварин

Аронник плямистий

На перший погляд може здатися, що це нешкідлива, цікава квітка, але зовнішній вигляд може бути оманливим. Рослина містить небезпечну отруйну речовину ароїн, здатну паралізувати центральну нервову систему. При контакті зі шкірою вона залишає роздратування і навіть опіки.

які квіти не можна садити у дворі

Олеандр

Дуже гарна рослина, яка через це користується великою популярністю. Але слід знати, що в стеблах, листі та квітах олеандру містяться глікозиди, які досить небезпечні. При попаданні в організм вони спричиняють сильні коліки у людей і тварин, а також блювоту та діарею.

в яких рослинах містяться отруйні речовини

"Телеграф" писав раніше, запах яких рослин допоможе відлякати комарів. Вони діють набагато краще, ніж "магазинні" спреї.