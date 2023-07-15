Пышное цветение гарантировано: нужно дать орхидее эту подкормку
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Орхидея украсит любое помещение
Ни для кого не будет секретом, что для красивого цветения орхидея нуждается не только в своевременном поливе, но и в хорошей подкормке. Чтобы цветок дал как можно больше красивых бутонов, его подкармливают перекисью водорода.
Перекись обладает дезинфицирующими свойствами, а также содержит микроэлементы, необходимые для роста, развития и цветения орхидей. Если ее развести с водой, она становится прекрасным удобрением для растения.
Чем перекись водорода полезна для растений:
- укрепляет иммунитет;
- стимулирует цветение;
- насыщает почву кислородом;
- лечит растение от вредителей и недугов.
Как приготовить удобрение из перекиси водорода
Для приготовления раствора в 1 л воды разводят 2 ст.л. л. перекиси водорода. Полученным раствором поливают орхидею. Подкормку вносят раз в неделю. Также орхидеи хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Готовым раствором можно опрыскать листья орхидеи. Так она даже быстрее впитает полезные вещества.
Через некоторое время орхидея начнет активно цвести и будет меньше подвержена заболеваниям и вредителям.
Если у орхидеи появилось заболевание, она чахнет, цветок нужно опрыскать специальной смесью. В стакане воды развести 3 ст.л. перекиси водорода и 1 каплю йода.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как заставить орхидею цвести круглый год.