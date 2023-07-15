Пышное цветение гарантировано: нужно дать орхидее эту подкормку

Орхидея украсит любое помещение

Ни для кого не будет секретом, что для красивого цветения орхидея нуждается не только в своевременном поливе, но и в хорошей подкормке. Чтобы цветок дал как можно больше красивых бутонов, его подкармливают перекисью водорода.

Перекись обладает дезинфицирующими свойствами, а также содержит микроэлементы, необходимые для роста, развития и цветения орхидей. Если ее развести с водой, она становится прекрасным удобрением для растения.

Чем перекись водорода полезна для растений:

укрепляет иммунитет;

стимулирует цветение;

насыщает почву кислородом;

лечит растение от вредителей и недугов.

Как приготовить удобрение из перекиси водорода

Для приготовления раствора в 1 л воды разводят 2 ст.л. л. перекиси водорода. Полученным раствором поливают орхидею. Подкормку вносят раз в неделю. Также орхидеи хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Готовым раствором можно опрыскать листья орхидеи. Так она даже быстрее впитает полезные вещества.

Через некоторое время орхидея начнет активно цвести и будет меньше подвержена заболеваниям и вредителям.

Если у орхидеи появилось заболевание, она чахнет, цветок нужно опрыскать специальной смесью. В стакане воды развести 3 ст.л. перекиси водорода и 1 каплю йода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заставить орхидею цвести круглый год.