Пишне цвітіння гарантоване: потрібно лише дати орхідеї це підживлення

Орхідея прикрасить будь-яке приміщення

Ні для кого не буде секретом, що для гарного цвітіння орхідея потребує не тільки своєчасного поливу, а й хорошого підживлення. Щоб квітка дала якнайбільше красивих бутонів, її підгодовують перекисом водню.

Перекис дезінфікує, а також містить мікроелементи, необхідні для росту, розвитку та цвітіння орхідей. Якщо її розвести з водою, вона стає чудовим добривом для рослини.

Чим перекис водню корисний для рослин:

зміцнює імунітет;

стимулює цвітіння;

насичує ґрунт киснем;

лікує рослину від шкідників та недуг.

Як приготувати добрива з перекису водню

Для приготування розчину у 1 літрі води розводять 2 ст.л. перекису водню. Отриманим розчином поливають орхідею. Підживлення вносять раз на тиждень. Також орхідеї добре відгукуються на позакореневе підживлення. Готовим розчином можна обприскати листя орхідеї. Так вона навіть швидше вбере корисні речовини.

Через деякий час орхідея почне активно цвісти та буде менше схильна до захворювань і шкідників.

Якщо в орхідеї з’явилося захворювання, вона чахне, квітку потрібно обприскати спеціальною сумішшю. У склянці води розвести 3 ст. перекису водню та 1 краплю йоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити орхідею цвісти цілий рік.