Рус

Петунія оживе і випустить нові бутони: просто полийте її цими розчинами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
pexels.com

Ці засоби врятують квітку від швидкого в’янення

Невибагливість та яскрава палітра квітів зробили петунію улюбленицею садівників. Цю квітку висаджують на міських клумбах, на дачних ділянках і навіть балконах.

Активне цвітіння петунії продовжується протягом 4 місяців і за цей час рослина витягує із землі безліч корисних елементів. Тому внесення підживлення явно не зашкодить.

Комплексні добрива прості у використанні, але народні способи діють на петунії не менш ефективно та вимагають менше витрат.

Вибираючи, чим підгодувати петунію для рясного цвітіння, має сенс зазирнути в домашню аптечку, пише Baburest. Перекис водню, перманганат калію та борна кислота зроблять зелень міцнішою, бутони яскравішими та відлякають шкідників.

Якщо ніжні квітки петунії в’януть і погано ростуть, рекомендується використовувати підживлення з дріжджів.

Трохи підігрійте 2 літри води, додайте 20 г сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру. Ретельно перемішайте отриманий розчин та залиште на 2 години у теплому місці. Далі рідину розведіть зі звичайною водою у співвідношенні 1 до 5.

Цим розчином поливайте квіти під корінь, обприскуйте їм листя та квіти. Результат буде помітний після кількох поливів. Петунія прискорить зростання і випустить нові бутони, які довго не в’януть.

Підтримати активне цвітіння допоможе зола. Дріжджі мають властивість витягувати з ґрунту калій і фосфор, тому після підживлення ними має сенс обприскати петунію для рясного цвітіння зольним настоєм (1,5 склянки на 1 відро води + трохи мила для прилипання) або хоча б розсипати золу у міжрядді. Крім того, зола відлякає кліщів та равликів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити з півоніями після того, як вони відцвітуть.

Теги:
#Квіти #Підживлення #Сад і город #Лайфхак #Петунії