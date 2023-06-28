Петунія оживе і випустить нові бутони: просто полийте її цими розчинами

Ці засоби врятують квітку від швидкого в’янення

Невибагливість та яскрава палітра квітів зробили петунію улюбленицею садівників. Цю квітку висаджують на міських клумбах, на дачних ділянках і навіть балконах.

Активне цвітіння петунії продовжується протягом 4 місяців і за цей час рослина витягує із землі безліч корисних елементів. Тому внесення підживлення явно не зашкодить.

Комплексні добрива прості у використанні, але народні способи діють на петунії не менш ефективно та вимагають менше витрат.

Вибираючи, чим підгодувати петунію для рясного цвітіння, має сенс зазирнути в домашню аптечку, пише Baburest. Перекис водню, перманганат калію та борна кислота зроблять зелень міцнішою, бутони яскравішими та відлякають шкідників.

Якщо ніжні квітки петунії в’януть і погано ростуть, рекомендується використовувати підживлення з дріжджів.

Трохи підігрійте 2 літри води, додайте 20 г сухих дріжджів і 2 столові ложки цукру. Ретельно перемішайте отриманий розчин та залиште на 2 години у теплому місці. Далі рідину розведіть зі звичайною водою у співвідношенні 1 до 5.

Цим розчином поливайте квіти під корінь, обприскуйте їм листя та квіти. Результат буде помітний після кількох поливів. Петунія прискорить зростання і випустить нові бутони, які довго не в’януть.

Підтримати активне цвітіння допоможе зола. Дріжджі мають властивість витягувати з ґрунту калій і фосфор, тому після підживлення ними має сенс обприскати петунію для рясного цвітіння зольним настоєм (1,5 склянки на 1 відро води + трохи мила для прилипання) або хоча б розсипати золу у міжрядді. Крім того, зола відлякає кліщів та равликів.

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