Петуния оживет и выпустит новые бутоны: просто полейте ее этими растворами

Эти средства спасут цветок от быстрого увядания

Неприхотливость и яркая палитра цветов сделали петунию любимицей садоводов. Этот цветок высаживают на городских клумбах, на дачных участках и даже на балконах.

Активное цветение петунии продолжается в течение 4 месяцев и за это время растение вытягивает из земли множество полезных элементов. Поэтому внесение подкормки явно не повредит.

Комплексные удобрения просты в использовании, но народные способы удобрения петунии действуют не менее эффективно и требуют меньше затрат.

Выбирая, чем прикормить петунию для обильного цветения имеет смысл заглянуть в домашнюю аптечку, пишет Baburest. Перекись водорода, перманганат калия и борная кислота сделают зелень крепче, бутоны ярче и отпугнут вредителей.

Если нежные цветки петунии увядают и плохо растут, рекомендуется использовать подкормку из дрожжей.

Немного подогрейте 2 литра воды, добавьте 20 граммов сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Тщательно перемешайте полученный раствор и оставьте на 2 часа в теплом месте. Далее жидкость разведите с обычной водой в соотношении 1 к 5.

Этим раствором поливайте цветы под корень, опрыскивайте им листья и цветки. Результат будет заметен после нескольких поливов. Петуния ускорит рост и выпустит новые бутоны, которые долго не будут увядать.

Поддержать активное цветение поможет зола. Дрожжи обладают свойством извлекать из почвы калий и фосфор, поэтому после подкормки ими имеет смысл опрыскать петунию для обильного цветения зольным настоем (1,5 стакана на 1 ведро воды + чуть-чуть мыла для прилипания) или хотя бы рассыпать ее в междурядье. Кроме того, зола отпугнет клещей и улиток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать с пионами после того как они отцветут.