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Таропрогноз на 22 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 22 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 22 июля. Фото telegraf.com.ua

Для большинства это будет отличный день, чтобы пробовать новое

Суббота, 22 июля 2023 года, некоторым может принести неприятные сюрпризы, однако для других это будет благоприятный день, чтобы решать задачи и добиваться успеха.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шут (Дурак), перевернутый Король кубков, Маг

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шут (Дурак)

В субботу Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Действуйте, но при этом не игнорируйте голос своего внутреннего ребенка, он может быть Вам полезным.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Маг

Эта карта говорит, что в субботу Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.

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