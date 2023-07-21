Таропрогноз на 22 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Для большинства это будет отличный день, чтобы пробовать новое

Суббота, 22 июля 2023 года, некоторым может принести неприятные сюрпризы, однако для других это будет благоприятный день, чтобы решать задачи и добиваться успеха.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шут (Дурак), перевернутый Король кубков, Маг

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шут (Дурак)

В субботу Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Действуйте, но при этом не игнорируйте голос своего внутреннего ребенка, он может быть Вам полезным.

Перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении с кем-то в этот день, — кто-то из них может носить маску.

Маг

Эта карта говорит, что в субботу Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.